Dolar ve euro, sert düşüşlerin ardından bugün yatay

Dolar/TL’de, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani bir şekilde yüzde 1,6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası yaklaşılan 7,5’li seviyelerden getirilerdeki yükselişin durmasıyla 7,25’in altına kadar geriledi.

Döviz kurları, yeni haftaya yüzde 2’nin üzerinde düşüşle başlamasının ardından bu sabah yatay seyrediyor. Dün, 7,21’e kadar geriledikten sonra 7,30’un hemen altında tamamlayan dolar/TL, bu sabah 7,28-7,29 bandında değerleniyor.

Euro/TL için de 8,76-8,77 seviyeleri söz konusu. Euro, Türk Lirası karşısında geçen hafta içerisinde 9,10 seviyesini görmüştü.