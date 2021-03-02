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Dolar ve euro, sert düşüşlerin ardından bugün yatay

2 Mart 2021
döviz kurları güne yatay başladı





Haftaya düşüşle başlayan döviz kurları, haftanın ikinci gününde dün çekildikleri seviyeleri koruyor. Dolar/TL 7,28-7,29; euro/TL ise 8,77 seviyelerinde değerleniyor.

Dolar/TL’de, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani bir şekilde yüzde 1,6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası yaklaşılan 7,5’li seviyelerden getirilerdeki yükselişin durmasıyla 7,25’in altına kadar geriledi.

Döviz kurları, yeni haftaya yüzde 2’nin üzerinde düşüşle başlamasının ardından bu sabah yatay seyrediyor. Dün, 7,21’e kadar geriledikten sonra 7,30’un hemen altında tamamlayan dolar/TL, bu sabah 7,28-7,29 bandında değerleniyor.

Euro/TL için de 8,76-8,77 seviyeleri söz konusu. Euro, Türk Lirası karşısında geçen hafta içerisinde 9,10 seviyesini görmüştü.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,29037,29547,30557,2702%-0,0109:21
EUR – Euro8,77088,78678,79758,7606%-0,0409:21
GBP – İngiliz Sterlini10,131910,153110,164210,1237%-0,0609:21
CHF – İsviçre Frangı7,96637,99237,97717,9442%0,2309:21
CAD – Kanada Doları5,75045,75745,75025,7738%-0,1709:21





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2 Mart 2021


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