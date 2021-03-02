Dolar ve euro, sert düşüşlerin ardından bugün yatay

Haftaya düşüşle başlayan döviz kurları, haftanın ikinci gününde dün çekildikleri seviyeleri koruyor. Dolar/TL 7,28-7,29; euro/TL ise 8,77 seviyelerinde değerleniyor.
Dolar/TL’de, ABD 10 yıllık tahvil getirisinin ani bir şekilde yüzde 1,6 seviyesinin üzerine çıkması sonrası yaklaşılan 7,5’li seviyelerden getirilerdeki yükselişin durmasıyla 7,25’in altına kadar geriledi.
Döviz kurları, yeni haftaya yüzde 2’nin üzerinde düşüşle başlamasının ardından bu sabah yatay seyrediyor. Dün, 7,21’e kadar geriledikten sonra 7,30’un hemen altında tamamlayan dolar/TL, bu sabah 7,28-7,29 bandında değerleniyor.
Euro/TL için de 8,76-8,77 seviyeleri söz konusu. Euro, Türk Lirası karşısında geçen hafta içerisinde 9,10 seviyesini görmüştü.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,2903
|7,2954
|7,3055
|7,2702
|%-0,01
|09:21
|EUR – Euro
|8,7708
|8,7867
|8,7975
|8,7606
|%-0,04
|09:21
|GBP – İngiliz Sterlini
|10,1319
|10,1531
|10,1642
|10,1237
|%-0,06
|09:21
|CHF – İsviçre Frangı
|7,9663
|7,9923
|7,9771
|7,9442
|%0,23
|09:21
|CAD – Kanada Doları
|5,7504
|5,7574
|5,7502
|5,7738
|%-0,17
|09:21