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Dolar/TL 8,20 sınırında

27 Ekim 2020
Dolar'da yeni zirve





Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,1940 seviyesine yükseldi.

Gün içerisinde en düşük 8,0721 en yüksek 8,1971 seviyelerini gören dolar/TL, saat 17:50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 8,1940’tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,5 artışla 9,6975’ten satılıyor.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları8,18878,19368,20888,0708%1,3617:45
EUR – Euro9,68599,69439,71699,5440%1,4917:45
GBP – İngiliz Sterlini10,677610,689110,713110,5290%1,4517:45
CHF – İsviçre Frangı9,02569,04349,05418,8966%1,5517:45
CAD – Kanada Doları6,21446,22056,20126,2280%1,6217:45







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27 Ekim 2020

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