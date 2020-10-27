Dolar/TL 8,20 sınırında

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,1940 seviyesine yükseldi.
Gün içerisinde en düşük 8,0721 en yüksek 8,1971 seviyelerini gören dolar/TL, saat 17:50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 8,1940’tan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,5 artışla 9,6975’ten satılıyor.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|8,1887
|8,1936
|8,2088
|8,0708
|%1,36
|17:45
|EUR – Euro
|9,6859
|9,6943
|9,7169
|9,5440
|%1,49
|17:45
|GBP – İngiliz Sterlini
|10,6776
|10,6891
|10,7131
|10,5290
|%1,45
|17:45
|CHF – İsviçre Frangı
|9,0256
|9,0434
|9,0541
|8,8966
|%1,55
|17:45
|CAD – Kanada Doları
|6,2144
|6,2205
|6,2012
|6,2280
|%1,62
|17:45