Dolar/TL, 7,90 seviyesine yükseldi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,9021’den işlem görüyor.

Geçen hafta en düşük 7,7225, en yüksek 7,9566 seviyelerini gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 7,8583’ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 7,9021’den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 artışla 9,3366’dan satılıyor.

Dolar endeksi, yatay seyirle 93,09 seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde temmuz ayı iş gücü ve ağustos ayı ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.