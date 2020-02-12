Dolar/TL 6,05 sınırında

Dolar fiyatları, yeni güne 6.02 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 6.57 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.04 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 6.60 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru dün piyasaların kapanış saatinde 6.01 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 6.02 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 6.0002 TL seviyesini görürken; en yüksek 6.0473 TL seviyesine yükselerek son bir ayın en yüksek değerine ulaştı. Dolar fiyatları, saat 13.48 itibarıyla 6.0455 TL seviyesinde hareket ederken; Euro ise aynı dakikalarda 6.6020 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.8553 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi sanayi üretimi verisinin takip edileceğini belirtti.

Suriye’ye ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğuna işaret eden analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bugün Suriye meselesini ve bundan sonra atılacak adımları paylaşmasının beklendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan ise dolarda 6.00 TL – 6.05 TL bandının izleneceğini dile getirdi.