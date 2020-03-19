Dolar/TL 6.50’nin üzerinde

Dün 6.42 – 6.48 bandından işlem gören Amerikan doları yükselişine yeni günde de devam ediyor. Bu gece en düşük 6.4679’u gören kur, erken işlemlerde 6.5030’a kadar çıktı. Saat 9:20 itibarıyla Dolar 6.5008, Euro 7.1125, sepet kur 6.79’da seyrediyor.

Kapalıçarşı’da 6,4950 liradan alınan dolar, 6,4970 liradan satılıyor. 7,0880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0900 lira olarak belirlendi.