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Dolar/TL 6.50’nin üzerinde

19 Mart 2020

Dün 6.42 – 6.48 bandından işlem gören Amerikan doları yükselişine yeni günde de devam ediyor. Bu gece en düşük 6.4679’u gören kur, erken işlemlerde 6.5030’a kadar çıktı. Saat 9:20 itibarıyla Dolar 6.5008, Euro 7.1125, sepet kur 6.79’da seyrediyor.

Kapalıçarşı’da 6,4950 liradan alınan dolar, 6,4970 liradan satılıyor. 7,0880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0900 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4600 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0510 lira olmuştu
AlışSatışDeğişimGüncelleme
USD – Amerikan Doları6,52216,5282
%0,75
13:12
EUR – Euro7,06327,0700
%-0,06
13:13
GBP – İngiliz Sterlini7,52917,5368
%-0,14
13:11
CHF – İsviçre Frangı6,69646,7020
%0,12
13:12
CAD – Kanada Doları4,49344,4988
%0,74
13:13



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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