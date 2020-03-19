Dolar/TL 6.50’nin üzerinde

Dün 6.42 – 6.48 bandından işlem gören Amerikan doları yükselişine yeni günde de devam ediyor. Bu gece en düşük 6.4679’u gören kur, erken işlemlerde 6.5030’a kadar çıktı. Saat 9:20 itibarıyla Dolar 6.5008, Euro 7.1125, sepet kur 6.79’da seyrediyor.
Kapalıçarşı’da 6,4950 liradan alınan dolar, 6,4970 liradan satılıyor. 7,0880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,0900 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,4600 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0510 lira olmuştu
|Alış
|Satış
|Değişim
|Güncelleme
|USD – Amerikan Doları
|6,5221
|6,5282
%0,75
|13:12
|EUR – Euro
|7,0632
|7,0700
%-0,06
|13:13
|GBP – İngiliz Sterlini
|7,5291
|7,5368
%-0,14
|13:11
|CHF – İsviçre Frangı
|6,6964
|6,7020
%0,12
|13:12
|CAD – Kanada Doları
|4,4934
|4,4988
%0,74
|13:13