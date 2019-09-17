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Dolar petrol fiyatları etkisiyle yükselişe geçti

17 Eylül 2019
Dolar

Dolar yeni haftanın ilk iş gününe petrol fiyatlarında yaşanan ani şokun da etkisiyle 5,73 seviyelerinde başladı. Kur, şu dakikalarda 5,72 civarında işlem görüyor.

Suudi Arabistan’da petrol sahasına düzenlenen saldırıyla petrol fiyatlarının yüzde 20’ye yakın yükselmesi kurdaki artışta etkili oldu. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 19 düşüşle varil başına 71,95 dolardan işlem görürken Batı Teksas petrolü yüzde 15’ten fazla artışla 63,34 dolardan işlem gördü.

Euro/TL ise 6,30 seviyelerinde yer alıyor.

Suudi Arabistan kaynaklı jeopolitik gelişmelerin yanı sıra haftanın devamında ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı da kurun hareketinde etkili olacak. Temmuz ayında 2008’den beri ilk faiz indiren Fed’in bu toplantıda da 25 baz puanlık indirim yapması bekleniyor.

Uzmanlar, bugün yurt içinde ağustos ayı merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ABD’de eylül ayı New York Fed imalat endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL’de 5,7550’nin direnç, 5,70’in destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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