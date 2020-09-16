Dolar kurunda yeni zirve

Küresel piyasalar, Çin ve ABD’de açıklanan olumlu ekonomik verilerden destek bularak yükselişini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde 7,47-7,48 bandında dengelenen dolar/TL, piyasaların açılmasıyla birlikte hafif yukarı yönlü hareket etmeye başladı.

Ardından gün içerisinde 7,5070 ile tarihi zirveyi yenileyen kur, şu dakikalarda 7,50 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL de, 8,88’in üzerinde işlem görüyor.

GÖZLER FED’İN FAİZ KARARINDA

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) açıkladığı yeni politika stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirterek, Doğu Akdeniz’deki jeopolitik gelişmeler ve Covid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.