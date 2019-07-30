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Dolar kuru son 4 ayın en düşük seviyesini gördü

30 Temmuz 2019

Sabah saatlerinde 5,58 ile son üç haftanın en düşük seviyesini gören dolar kuru düşüşünü sürdürmeye devam ediyor.

Kur 5,54 seviyesine inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi. 2 Nisan tarihinde 5,46 seviyesini gören dolar, bu tarihten sonra en düşük seviyesini 5,54 ile bugün görmüş oldu. Dolar şu sıralar 5,56‘dan, euro ise 6,21‘den işlem görüyor.

Dolar Merkez Bankasının politika faizini yüzde 24’ten yüzde 19,75’e indirmesinin ardından beklentilerin aksine düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz hafta başlayan düşüş, bu hafta da devam etti. Gün içerisinde 5,54 seviyesini gören kur böylece son 4 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu.

Teknik açıdan dolar/TL’de 5,5750 desteğinin kırılması durumunda 5,50’nin gündeme geleceğini ifade eden analistler, olası yükselişlerde 5,6750’nin direnç konumunda olacağını dile getirdi.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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