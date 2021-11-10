Dolar 9,80 liranın üzerini gördü

Döviz kurları güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti.

Dolar yeni güne 9,74 seviyesinden başlarken, öğle saatlerinde 9,80’in üzerini görerek 9,83’e kadar çıktı ve tarihi zirvesi olan 9,85’e yaklaştı. Dolar dün günü 9,73 seviyesinden kapatmıştı.