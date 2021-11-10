Dolar 9,80 liranın üzerini gördü

Döviz kurları güne yatay bir seyirle başlamasının ardından öğlen saatlerinde yükselişe geçti.
Dolar yeni güne 9,74 seviyesinden başlarken, öğle saatlerinde 9,80’in üzerini görerek 9,83’e kadar çıktı ve tarihi zirvesi olan 9,85’e yaklaştı. Dolar dün günü 9,73 seviyesinden kapatmıştı.
Euro ise 11,27 lira seviyesinden güne açılış yaparken, öğle saatlerinde 11,34’e kadar yükseldi. Euro dün kapanışta 11,29 seviyesinden işlem görüyordu.
ABD TÜFE verisi bekleniyor
Söz konusu yükselmede bugün ABD’den gelecek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) etkili oldu. ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında varlık alımlarını azaltırken, faizi sabit tutmuştu.
Bugün 16.30’da açıklanacak ABD enflasyonunun beklenenden yüksek gelmesi, piyasalarda Fed’in erken faiz artırımına gidebileceği endişesi yaratabilir.
|USD – Amerikan Doları
|9,8152
|9,8201
|9,8379
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|13:37
|EUR – Euro
|11,3639
|11,3719
|11,3846
|11,2653
|%0,69
|13:37
|GBP – İngiliz Sterlini
|13,2802
|13,2886
|13,3114
|13,1881
|%0,61
|13:37
|CHF – İsviçre Frangı
|10,7614
|10,7711
|10,7795
|10,6605
|%0,83
|13:37
|CAD – Kanada Doları
|7,9046
|7,9073
|7,8889
|7,9073
|%1,09
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