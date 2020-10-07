Dolar 7,85 seviyesine yükseldi

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,8549’dan işlem görüyor.
Dün, en düşük 7,7419, en yüksek 7,8045 seviyelerini gören doları /TL, günü 7,7949’dan tamamladı.
ABD Doları, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.46 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzernde 7,8549’dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 artışla 9,2314’ten satılıyor.
|Alış
|Satış
|Yüksek
|Düşük
|Değişim
|USD – Amerikan Doları
|7,8455
|7,8519
|7,8697
|7,7815
|%0,69
|10:32
|EUR – Euro
|9,2290
|9,2383
|9,2529
|9,1278
|%0,94
|10:32
|GBP – İngiliz Sterlini
|10,1423
|10,1541
|10,1688
|10,0351
|%1,09
|10:32
|CHF – İsviçre Frangı
|8,5611
|8,5710
|8,5812
|8,4905
|%0,92
|10:31
|CAD – Kanada Doları
|5,8998
|5,9068
|5,8855
|5,9077
|%0,81
|10:32