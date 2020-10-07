DövizEkonomi

Dolar 7,85 seviyesine yükseldi

7 Ekim 2020
Dolar'da yeni zirve






Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7,8549’dan işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,7419, en yüksek 7,8045 seviyelerini gören doları /TL, günü 7,7949’dan tamamladı.

ABD Doları, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.46 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,7 üzernde 7,8549’dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,8 artışla 9,2314’ten satılıyor.

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,84557,85197,86977,7815%0,6910:32
EUR – Euro9,22909,23839,25299,1278%0,9410:32
GBP – İngiliz Sterlini10,142310,154110,168810,0351%1,0910:32
CHF – İsviçre Frangı8,56118,57108,58128,4905%0,9210:31
CAD – Kanada Doları5,89985,90685,88555,9077%0,8110:32







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7 Ekim 2020

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