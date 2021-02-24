Dolar 7.10 seviyesinde güne başladı

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda fiyatlanacak önemli bir veri akışının olmadığı yeni günde, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Finansal Hizmet Komitesi sunumu, Almanya büyüme verileri öne çıkıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, TL zorunlu karşılık oranlarının her vadede 200 baz puan artırıldığı belirtildi.

Dün 7,11 seviyesine yükselen dolar/TL, bu sabah 7,08 seviyesinden işlem görüyor. Benzer grafiği çizen euro/TL’de ise dünkü 8,64 seviyelerinden sonra kur bu sabah 8,60’ın altına çekildi.