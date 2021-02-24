DövizEkonomi

Dolar 7.10 seviyesinde güne başladı

24 Şubat 2021
Döviz kurları güne yükselişle başladı





Dün 7,10’u aşan dolar/TL, bu sabah 7,07-7,08 düzeyinde işlem görüyor. Euro/TL’de düne göre geriledi ve 8,60’ın altına indi.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda fiyatlanacak önemli bir veri akışının olmadığı yeni günde, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’ın Finansal Hizmet Komitesi sunumu, Almanya büyüme verileri öne çıkıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, TL zorunlu karşılık oranlarının her vadede 200 baz puan artırıldığı belirtildi.

Dün 7,11 seviyesine yükselen dolar/TL, bu sabah 7,08 seviyesinden işlem görüyor. Benzer grafiği çizen euro/TL’de ise dünkü 8,64 seviyelerinden sonra kur bu sabah 8,60’ın altına çekildi.

 

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,11067,11647,11497,0712%0,1609:32
EUR – Euro8,64528,65368,65098,5921%0,209:32
GBP – İngiliz Sterlini10,086910,097510,124510,0193%0,6209:31
CHF – İsviçre Frangı7,85267,87207,86427,7993%0,309:31
CAD – Kanada Doları5,65075,65655,64335,6613%0,1809:31





Etiketler
24 Şubat 2021


Başa dön tuşu