Döviz

Dolar 5.85 liranın üzerinde

17 Aralık 2019
Dolar - FED

Dün ABD ile ilişkilere dair endişelerle 5.85’in üzerine yükselen dolar/TL yeni güne de bu seviyenin üzerinde başladı.

BloombergHT’nin aktardığına göre, Dolar/TL güne sınırlı artışla başladı. Sepet kur 6.18’de, dün 6.46-6.53 bandında seyreden euro 6.52’de yatay seyrediyor.

BIST 100 endeksi dün günü yüzde 0.59 yükselişle 111 bin 125 puanda kapattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Senatosu’nun Ermeni tasarısını onaylamasının ardından İncirlik ve Kürecik üslerini kapabileceklerini belirtti.

Açıklamanın etkisiyle dün güne 5.79 civarında başlayan dolar 5.85’in üzerine yükseldi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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