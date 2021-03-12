Dolar 3 günlük düşüş sonrası yükselişte

Haftaya yükselişle başladıktan sonra üst üste 3 gündür gerileyen döviz kurları haftanın son gününde yönünü yukarı çevirdi.

TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan “Ekonomi Reformları” en önemli gündem maddesi olarak takip edilecek. Türkiye’de sanayi üretimi, ABD’de üretici fiyatları öncelikli olarak takip edilecek veriler olacak.

Pazartesi günü yaşanan yüzde 3’lük yükselişin ardından üst üste 3 gündür gerileyen döviz kurları haftanın son gününe hafif yukarı yönlü hareketlerle başladı. Dün 7,43’e kadar çekildikten sonra günü 7,48’den kapatan dolar/TL, bu sabah saatlerinde 7,50’nin hemen üzerinde değerleniyor. Euro/TL de benzer hareketlerle 8,98-8,99 düzeyinde işlem görüyor.