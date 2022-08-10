Dokuzuncu ayağın şampiyonu Mehmet Olgun

Lefkoşa Darts Birliği’nin organize ettiği, Ferdi Darts Ligi’nin dokuzuncu ayağında, Mehmet Olgun şampiyon oldu. Organize edilen ferdi ligin dokuzuncu ayağında Mehmet Olgun şampiyon olurken, ikinci Tarık Billur, üçüncü Murat Çınaroğlu, dördüncüyse Tonguz Çakmak oldu.

Bu sonuçlarla dokuzuncu ayakta 2. gelen Tarık Billur bitime 1 hafta kala Lefkoşa Darts Birliği Ferdi Yaz Ligi ikinciliğini büyük ölçüde garantilemiş oldu.

Genel klasmanda puan durumu

Murat Çınaroğlu 144 puan Tarık Billur 99 puan Elmas Çocuk 80 puan.

Turnuvanın yan ödülleri şöyle:

En az okta bitiren

Latif Emiroğluları (16 ok)

En yüksek sayı atan

Sedat Sedatgil (180×1)

Tonguz Çakmak (180×1)

En yüksek sayıdan bitiren

Tarık Billur (154 Finiş)