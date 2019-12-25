KıbrısManşet

Doha’dan Budapeşte’ye milyon milyon dolarlar

25 Aralık 2019

KKTC Bakanlar Kurulu, 17 Aralık tarihli dünyanın çeşitli coğrafyalarında bulunan 9 ayrı şehirdeki KKTC temsilciliklerine çeşitli görevlendirmelerde bulundu.

Aralarında Katar’ın başkenti Doha’dan hiçbir temasımız olmayan Finlandiya’nın başkenti Helsinki ve gözde turisttik turların dahil olduğu Budapeşte’ye kadar birçok başkent dikkat çekiyor.

Dolar üzerinden ödenen yüksek temsilci ve çalışan maaşları, kiralar ve masraflar göz önüne alındığında bu başkentlerde KKTC temsilciliği bulundurmanın gerekliliği sorgulanıyor.

Bakanlar Kurulu Kararı şöyledir:

 

 



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