Doğuştan usta: 1 yaşındaki kızın snowboard videosu büyük ilgi çekti

Utah eyaletindeki Salt Lake City’de amatör snowboardcu olan ailesiyle yılbaşında kayak tatiline giden bir yaşındaki Maeve’nin videosu büyük ilgi çekti. Ailesi tarafından çekilen videoda kardeşi Johnny’ye beşlik çakarken görülen küçük kızın kayarken hiç yardım almadan dengede durması ve kısa parkuru tamamladıktan sonra kameraya gülücük saçması hayranlık uyandırdı.

Maeve’nin babası John, küçük oğullarının da 14 aylıkken kaymayı öğrendiğini belirterek, “Maeve ise hızlı gitmeyi seviyor” dedi.

Video 50 binden fazla kez izlendi.

One year old baby Maeve snowboarding at @woodwardpc and @PCski #snowboardbaby #minishred #snowboarding pic.twitter.com/zpPmnvR2In

— John Perry (@JohnnyAction_) December 27, 2019