Milli yüzücümüz Doğukan Ulaç son antrenmanında Ahmet Özsoy’a konuştu

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Şubat ayında düzenlen Açık Su Milli Takım Seçme Müsabakasına katılarak Türkiye Milli Takımına girme başarısı gösteren Doğukan Ulaç, yarın antrenörü Osman Akkuş ile ülkemizden ayrılarak Türkiye’ye gidecek.

Doğukan Pazar günü Alanya’da Açık Su Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak ve ardından Türk Milli Takımı ile İtalya’ya gidecek. Türkiye Açık Su Milli Takımı ile İtalya’da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Doğukan, 13 Mayıs’ta Piombino şehrinde kulaç atacak.

Ülkemizde Fast Frogs sporcusu olarak mücadele eden Doğukan Ulaç, Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu Açık Su Sorumlusu Osman Akkuş ile birlikte başarıyı kovalayacak. Ülkemizdeki son antrenmanını Lefkoşa’daki Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu’nda antrenörleri Barış Canbolat ve Can Nazlı eşliğinde gerçekleştiren Doğukan Ulaç, Ahmet Özsoy’a açıklamalarda bulundu.

“ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM”

Antrenörlerinden Osman Akkuş ile birlikte yarın ülkemizden ayrılacak olan Doğukan’ın ilk yarışı Pazar günü Alanya’da olacak. Gençler milli takım seçmeleri ve büyükler Türkiye Açık Su Şampiyonası kategorilerinde gerçekleşecek yarışmada büyükler kategorisinde mücadele edecek olan Doğukan 10 kilometre kulaç atacak.

Doğukan Ulaç daha sonra ise milli takım ile birlikte İtalya’ya hareket edecek. Avrupa Şampiyonası’nın 2.ayağını oluşturan Piombino/İtalya’daki yarışta da 10 kilometre kulaç atacak olan Doğukan Ulaç Türk milli takımı adına başarılı olabilmek için mücadele edecek.

Son antrenmanında Doğukan’ı ziyaret eden Ahmet Özsoy’a kısa açıklamalarda bulunan Doğukan, “böyle bir yarışmaya katılabilecek olduğum için çok mutluyum. Türk milli takım forması ile milli takım kadrosunda böyle bir organizasyona gidecek olamam heyecan verici. Bana destek olan, inanan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.