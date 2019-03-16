BasketbolSpor

Doğu’da galip LAÜ: 47-83 

16 Mart 2019

Basketbol Erkekler Süper Lig 9.hafta kapanış maçında Lefke Avrupa Üniversitesi deplasmanda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni zorlanmadan 83-47 yendi

 

ZORLANMADI

Ligde ikincilik kovalayan Lefke Avrupa Üniversitesi, son sıradaki Doğu Akdeniz Üniversitesi karşısında zorlanmadan kazandı. Mavi beyazlılarda Ballentına 20 sayı atarken, Berk Argın 16 sayı 12 ribaunt ile maçı “double-double” yaparak bitirdi

 

Yer: İskele Spor Salonu

Hakemler: Çetin Yardım, Tugay Yazgan, Yasin Can

DAÜ: Emre (2), Eılya, Okorofe (2), Uğur (1), Utku (7)Ege (18), Melih (7), Jıde (7), Doğukan (3)

LAÜ: Kaan (2), Adnan, Mehmet (2), Doğukan (4), Hamit (1), Arif (13), Hasan, Aytaç (1), Kljajevic (16), Mustafa (8), Ballentıne (20), Berk (16)

1.periyot: 11-22

İlk yarı: 25-35

3.periyot: 33-52

Basketbol Erkekler Süper Lig 9.hafta kapanış maçında Lefke Avrupa Üniversitesi deplasmanda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni zorlanmadan 83-47 yendi.

İskele Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan LAÜ farkı açarak ilk periyotu 22-11 önde bitirdi.

İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren “Maviler” kontrolü elinden bırakamdı ve devreyi de 35-25 önde tamamladı.

İkinci yarıda rahat bir tempoda maçı götüren Lefke Avrupa Üniversitesi farkı açtı ve maçı 36 sayı farkla 83-47 kazanarak 15 puanla haftayı ikinci bitirdi. DAÜ ise yine kazanamadı.

LAÜ’nün ABD’li skorer ismi Ballentına 20 sayı atarken, Berk Argın 16 sayı 12 ribaunt ile maçı “double-double” yaparak bitirdi.

 

Kadınlarda YDÜ galip

Kadınlar Ligi’nde oynanan tek maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Alsancak Belediyesi’ni 55-35 mağlup etti.

U 16 Erkekler Ligi’nde ise Akdeniz Spor Birliği, Koopspor karşısında 39-25 kazandı.

 

Süper Lig

Takımlar                    O         G         M        AS       YS       P

1.YDÜ                        9          9          –           740      513      18

  1. LAÜ 8 7          1          616      442      15

3.GAÜ                        9          5          4          620      564      14

4.KOOP                      8          5          3          592      521      13

5.GÖÇMENKÖY        9          3          6          501      639      12

6.SOYERSPOR           8          1          7          409      571        9

7.DAÜ                        9          –           9          444      675        9

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