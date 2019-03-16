Doğu’da galip LAÜ: 47-83 

Basketbol Erkekler Süper Lig 9.hafta kapanış maçında Lefke Avrupa Üniversitesi deplasmanda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni zorlanmadan 83-47 yendi
ZORLANMADI
Ligde ikincilik kovalayan Lefke Avrupa Üniversitesi, son sıradaki Doğu Akdeniz Üniversitesi karşısında zorlanmadan kazandı. Mavi beyazlılarda Ballentına 20 sayı atarken, Berk Argın 16 sayı 12 ribaunt ile maçı “double-double” yaparak bitirdi
Yer: İskele Spor Salonu
Hakemler: Çetin Yardım, Tugay Yazgan, Yasin Can
DAÜ: Emre (2), Eılya, Okorofe (2), Uğur (1), Utku (7)Ege (18), Melih (7), Jıde (7), Doğukan (3)
LAÜ: Kaan (2), Adnan, Mehmet (2), Doğukan (4), Hamit (1), Arif (13), Hasan, Aytaç (1), Kljajevic (16), Mustafa (8), Ballentıne (20), Berk (16)
1.periyot: 11-22
İlk yarı: 25-35
3.periyot: 33-52
Basketbol Erkekler Süper Lig 9.hafta kapanış maçında Lefke Avrupa Üniversitesi deplasmanda Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni zorlanmadan 83-47 yendi.
İskele Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan LAÜ farkı açarak ilk periyotu 22-11 önde bitirdi.
İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren “Maviler” kontrolü elinden bırakamdı ve devreyi de 35-25 önde tamamladı.
İkinci yarıda rahat bir tempoda maçı götüren Lefke Avrupa Üniversitesi farkı açtı ve maçı 36 sayı farkla 83-47 kazanarak 15 puanla haftayı ikinci bitirdi. DAÜ ise yine kazanamadı.
LAÜ’nün ABD’li skorer ismi Ballentına 20 sayı atarken, Berk Argın 16 sayı 12 ribaunt ile maçı “double-double” yaparak bitirdi.
Kadınlarda YDÜ galip
Kadınlar Ligi’nde oynanan tek maçta Yakın Doğu Üniversitesi, Alsancak Belediyesi’ni 55-35 mağlup etti.
U 16 Erkekler Ligi’nde ise Akdeniz Spor Birliği, Koopspor karşısında 39-25 kazandı.
Süper Lig
Takımlar O G M AS YS P
1.YDÜ 9 9 – 740 513 18
- LAÜ 8 7 1 616 442 15
3.GAÜ 9 5 4 620 564 14
4.KOOP 8 5 3 592 521 13
5.GÖÇMENKÖY 9 3 6 501 639 12
6.SOYERSPOR 8 1 7 409 571 9
7.DAÜ 9 – 9 444 675 9