Doğu Guta’daki saldırıda 6 günde 389 ölü!

Suriye’de Beşar Esad rejiminin abluka altında tuttuğu Doğu Guta’ya düzenlediği hava saldırılarında 32 sivil yaşamını yitirdi.

Rejimin saldırılarında ise son 6 günde ölenlerin sayısının ise 389’a yükseldi.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan edilmesine rağmen Rusya’nın garantörlüğünü üstlendiği Esad rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.