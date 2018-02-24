Doğu Guta’da dünya katliamı sessizce izliyor

Suriye’nin başkenti Şam’ın doğusundaki Doğu Guta pazar’dan bu yana, yedi yıldır süren iç savaşın en yoğun bombardımanlarından birine sahne oluyor. Sriye ordusu, roketle, tankla, topla vuruyor; havadan bombalıyor.

400 bin kişinin yıllardır kuşatma altında yaşadığı Doğu Guta’ya helikopterlerden varil bombaları atalıyor.

“Sınır Tanımayan Doktorlar” örgütü üç günde 17 hastanenin vurulduğunu açıkladı. Bombardımana katılan uçaklar arasında çok sayıda Rus jetinin de olduğu iddia ediliyor.

Birleşmiş Milletler, hastaneleri ve sivil altyapıları hedef alan saldırıları kınadı. Bu tür saldırıların “savaş suçu” olduğu uyarısında bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Guta’da çatışmaların hemen ve tamamen askıya alınması çağrısı yaptı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Doğu Guta’yı “yeryüzü cehennemi” olarak tanımladı.

Uluslararası Kızılhaç, özellikle yaralıların tedavisi için bölgeye insani yardım ulaştırılması gerektiğini belirterek çağrıda bulundu.

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nı toplantıya çağırdı. İsveç ve Kuveyt, Konsey’e, Suriye’de bir aylık ateşkes öngören bir tasarı sundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Şam kırsalındaki Doğu Guta’da yaşanan gelişmelerden teröristleri destekleyen ülkelerin sorumlu olduğunu iddia etti. BM Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura, tasarının alternatifinin olmadığını söyledi.

RUSYA: TERÖRİSTLERİ DESTEKLEYEN ÜLKELER SORUMLU Peskov, “Doğu Guta’daki durumdan bu bölgede bulunan teröristleri destekleyenler sorumlu. Ne Rusya, ne Suriye, ne de İran bu ülkeler grubuna giriyor. Zira bu üç ülke, Suriye’deki teröristlerle sahada amansız bir mücadele veriyor” dedi.

ALMANYA’DAN RUSYA VE İRAN’A ÇAĞRI Suriye’deki Beşşar Esad rejimini Doğu Guta’da katliam yapmakla suçlayan Almanya, Rusya ve İran’ı bu katliamlara son vermek için rejim üzerinde nüfuzunu kullanmaya çağırdı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Seibert, “Esad rejiminin Doğu Guta’da başlattığı son saldırı teröristlere karşı mücadele değil, aksine kendi halkına karşı bir mücadele. Astana’da, Doğu Guta için de ateşkes konusunda garanti veren Rusya nerede, İran nerede diye sorulması gerekiyor” dedi.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN KINAMA Suudi Arabistan da, Esad rejiminin Doğu Guta’da düzenlediği saldırılardan derin endişe duyduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’da İçişleri Bakanlığı’ndan bir yetkiliye dayandırılan haberde, Suriye rejiminin Doğu Guta’da sivillere yönelik şiddeti durdurması ve insani yardımların bölgeye girişine izin vermesi gerektiği kaydedildi.