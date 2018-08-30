Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’da askeri helikopter düştü

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Havadis Gazetesi
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30 Ağustos 2018 Perşembe | 17:02
etiyopya

Afrika ülkesindeki olayda aralarında çocukların da bulunduğu 18 can kaybı var.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’da askeri helikopterin düşmesi sonucu 18  kişi hayatını kaybetti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Dire Dawa şehrinden  Bishoftu’ya giden askeri helikopter, Oromiya eyaleti sınırları içerisindeki Doğu  Shoa bölgesinde düştü.

Kaza sonucu helikopter içerisindeki 15 askeri personel ve 3 sivil  yaşamını yitirdi. Ölenler arasında çocukların da olduğu bildiriliyor.

Kazanın nedeni araştırılırken, helikopterin havadayken alev aldığı  kaydedildi.

 

 

KAYNAK: MİLLİYET

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