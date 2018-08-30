Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’da askeri helikopter düştü

Afrika ülkesindeki olayda aralarında çocukların da bulunduğu 18 can kaybı var.

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya’da askeri helikopterin düşmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Dire Dawa şehrinden Bishoftu’ya giden askeri helikopter, Oromiya eyaleti sınırları içerisindeki Doğu Shoa bölgesinde düştü.

Kaza sonucu helikopter içerisindeki 15 askeri personel ve 3 sivil yaşamını yitirdi. Ölenler arasında çocukların da olduğu bildiriliyor.

Kazanın nedeni araştırılırken, helikopterin havadayken alev aldığı kaydedildi.

KAYNAK: MİLLİYET