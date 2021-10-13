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Doğruyol, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevinden ayrıldı

13 Ekim 2021
Berna Çelik Doğruyol





Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, akademik çalışmalarına ağırlık vermek ve mesleği olan avukatlığı sürdürmek gerekçesi ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevinden azlini istediğini duyurdu.

Doğruyol’un açıklaması şu şekilde:



“Özel işlerime ve akademik kariyerime devam edebilmek amacıyla, 1 Kasım tarihinde dolacak olan sözleşmemin uzatılmaması için Başkanımıza dilekçe vererek sözcülük görevimden azledilmeyi arz ettim. Bundan sonraki çalışmalara fahri olarak katkıda bulunmaya devam edeceğim.”





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13 Ekim 2021


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