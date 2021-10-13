Doğruyol, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevinden ayrıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, akademik çalışmalarına ağırlık vermek ve mesleği olan avukatlığı sürdürmek gerekçesi ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü görevinden azlini istediğini duyurdu.

Doğruyol’un açıklaması şu şekilde:

“Özel işlerime ve akademik kariyerime devam edebilmek amacıyla, 1 Kasım tarihinde dolacak olan sözleşmemin uzatılmaması için Başkanımıza dilekçe vererek sözcülük görevimden azledilmeyi arz ettim. Bundan sonraki çalışmalara fahri olarak katkıda bulunmaya devam edeceğim.”