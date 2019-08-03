Doğan’ın 3 yabancısı tamam

Türkiye BAL’da yabancı yasağı getirilmesini fırsat bilen Doğan elini çabuk tuttu

BILLY, WESTON VE MIRLAN BUGÜN DOĞAN’A İMZAYI ATIYOR: Doğan Türk Birliği, Billy ve Weston’dan sonra Kırgız Milli Takımı’nda forma giyen Mirlan Murzaev’i de renklerine bağladı. Doğan bugün 3 yabancısına da Federasyon’da saat 12.00’de resmi imzayı attıracak

Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Doğan Türk Birliği, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde yabancı transferlerini tamamladı. Billy ve Weston’dan sonra Kırgız Milli Takımı’nda forma giyen Mirlan Murzaev’i de renklerine bağlayan Doğan bugün saat 12.00’de 3 yabancısına da Federasyon’da resmi imzayı attıracak.

Yeni sezonda şampiyonluk hedefi ile hazırlıklarını sürdüren Doğan Türk Birliği Türkiye BAL’da yabancı yasağı getirilmesini fırsat bilerek geçtiğimiz sezon bu ligde forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Billy, forvet oyuncusu Weston ve Kırgız Mirlan’ı renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

Billy ve Weston kimdir?

Doğan Tük Birliği’nin kadrosuna kattığı ve geçtiğimiz sezon BAL’da Aliağa takımında forma giyen oyuncular Billy ve Weston’u biraz tanıyalım. Aliağa takımında geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Billy 4 gole imza attı. 2017’de Torbalıspor takımı ile BAL’da forma giymeyen başlayan Billy’nin 1’i kafa olmak üzere Torbalıspor takımında 7 golü bulunuyor. Billy BAL’da toplam 11 gol sevinci yaşadı. BAL liginde birçok takımın transfer etmek istediği forvet oyuncularından biri olan Trinidad ve Tobago’lu 94 doğumlu Quesi Jonathan Weston, Düzkaya ve Esentepe ile oynanan 2 hazırlık maçında 5 gol attı. Weston geçen sezon Aliağa takımında 23 maçta oynadı. Toplam 14 gol atan Weston bu gollerin 3’ünü kafa 2’sini ise penaltıdan kaydetti. Weston, 2016 sezonunda Nevşehir Belediyespor takımında başlayan BAL kariyerinde geçen sezona kadar toplamda 38 gol attı ve bunların 8’i kafa, 5’i penaltıdan oldu.

Kırgızistan Milli Takımı’ndan Mirlan Murzaev

Süper Lig’in sarı-lacivertli takımı, 10 numara mevkiinde oynayan Kırgız Milli takım futbolcularından Mirlan Murzaev’le de anlaştı. MTG’nin Somaspor’dan transfer ettiği Gürcü golcü ile ayni takımda oynayan Mirlan Murzaev, geçtiğimiz sezon forvet arkasında ve 10 numara olarak forma giyiyordu. Mirlan, Somaspor’da geçen sezon toplam 11 maç oynadı ve 3 gol attı. Mirlan, BAL’da 2015-2016 sezonunda Afjet Afyonspor’da oynamaya başladı ve 8 gol attı. 2016-2017 sezonunda Uşakspor’da 6 gol, 2017-2018 sezonunda Serikspor’da 9 gol atan Mirlan, bugün Billy ve Weston’la birlikte Federasyon’da imza atıp Doğan formasını giyecekler.