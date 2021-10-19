Futbolda yeni sezonun ilk maç yorumu için Doğan-Alsancak Yeşilova maçına gittim dün.

Pazar günü oynanması gereken maç orta hakem Ali Özer’in eşinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeni ile maç oynatılmadı. Maça atanan 4.hakem de turşuda çok kaldığı için maç düne ertelendi.

MHK belli ki maçlara 4.hakemleri oyuncu değişikliklerini yapmak için atıyor. Federasyon da bunun bilincinde olmalı ki 4.hakeme güvenip maçı Pazar günü oynatmadı. Neyse maça gelelim..

Doğan yıllardır ev sahibi olduğu 20 Temmuz Stadı’ndan vazgeçip Lapta’da oynamayı istedi. Bu sezon artık orda oynayacakmış. Ve bu tercihini de Lapta sahasının 500 metre doğusunda bulunan Alsancak Yeşilova ile oynayacağı maç öncesi seçti.

Kısaca Doğan direk deplasmanda oynamayı tercih etti.

Kendi sahası olmadığı için ev sahibi maçlarını tıp Lapta sahasına benzer şekilde olan Karaoğlanoğlu’nda oynayan Alsancak Yeşilova için zorlu Doğan maçının Lapta’da olması tam bir piyango ikramiyesi gibi oldu.

Maçın henüz başında öne geçen Merit Alsancak Yeşilova 35’inci dakikada 3-0 önde idi.

İlk devre golle bireysel hatalardan, duran toplardan, direk kornerden geldi hatta. Dün her iki takımın kalecisi de ve özellikle Doğan savunması da kötüydü ayrıca. Alsancak savunmasında Fidelis Iria takımının yıldızlarından idi. Mejdi, oyuna sonradan giren Salk, Billy hatta. Genel anlamda iyiydi yeşil-beyazlılar ama savunmada yine bireysel hatalardan goller yendi.

Ligin en çok gol atan, aynı zamanda en çok gol yiyen 5ini takımı olan lig üçüncüsü Alsancak Yeşilova savunmaya çeki düzen almalı.

Konuyu başlığa getireyim. Doğan zaten istemezdi konusuna…

Ev sahibi olduğu Garava maçını Lapta’ya alan ve bir yerde deplasmana giden, 65inci dakikada 5-2 mağlup iken, oyuncu değişikliklerini savunmaya dönük 3 ismi oyundan alarak kullanan, 65 ile 85 arası oyun disiplininden kopan Doğan bu maçı kazanmak isterdi dersem gördüğümü anlamam anlamına gelir.

Maçın en organize golünü 88de atan Doğan bitime 7 dakika kala oynadığı oyunu 65’ten sonra da oynasa skor farklı olurdu ama istemedi dedim ya..