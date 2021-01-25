Dizdarlı: Şimdi ya tüm KKTC iki hafta kapanır, ya da yine ah vah çekeriz

Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekim Bülent Dizdarlı, yaptığı paylaşımda sadece Girne’yi kapatmanın faydalı olmayacağını tüm KKTC’nin kapanması gerektiğini söyledi. İşte yapılan paylaşım;

Anlamıyorsunuz değil mi ? 20 gūn önce Gìrne’yi 14 gūn kapatmakla cok şey kazanılabilinirdi. Ne yazįk ki bu gūn sadece Gìrne’yi kapatmanın cok faydasi olmayacak. Simdi ya tum K.K.T.C iki hafta kapanır. Ya da 15 gūn sonra cok yine ah vah cekeriz. Kararlari gecikerek alma aluskanliğindan vaz geciniz