Dizdarlı: Taksitli kapanma fayda etmeyecek

Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 21 gün taksitli kapanma fayda etmeyecek dedi.
Dizdarlı’nın açıklaması şu şekilde:
“21 GÜN TAKSİTLİ KAPANMA FAYDA ETMEYECEK
Maalesef 7+7+7= 21 etmeyecek .
Çünkü tıp, aritmetiğe uymaz
21 gün kapanmayı , 3 taksitte yaparsak beklenen faydayı istediğimiz ölçüde göremeyeceğiz.
Taksit taksit kapanmak zamanı kötü kullandırıyor.
Bu adil olmayan kapanmayla yol alamayız
Tam kapanma şart
21 gün sonrasının planlanacağı birleşik 21 güne ihtiyaç var”