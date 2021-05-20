Dizdarlı: Özür dilerim ama bunun notu: Kötü

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Dizdarlı’nın yaptığı paylaşım şu şekilde: İYİ İYİ İYİ YETERSİZ KÖTÜ

Ortalama günlük test sayımız : İYİ Günlük yatan hasta sayısının, taburcu hasta sayısına oranı. İYİ Günün koşullarında rezerve yatak sayısı: İYİ Hastalığa yakalananların iyileşme oranı : İYİ Toplumun Aşılanma oranı : YETERSİZ Karantina uygulamaları : KÖTÜ

Bu ara günlük ortalama test sayımız 9000 civarındadır. Bundan 4 ay önce bu rakam 1250 lerdeydi. Bin beş yüzü bulursak bayram ediyorduk. Bu nedenle 9000 ortalamaya ulaşmayı selamlıyorum.

Hep bu işin bir havuz problemi gibi düşünülmesi gerektiğini savunduk. Yatan hasta sayısı taburcu sayısından az olduğu sürece sağlık servislerimizin ayakta kalabileceğinden dem vurduk. Görüyorum ki şu anda bu amaç tutturulmuştur. İlgili birimlerde çalışan sağlıkçılarımızın özverili çalışmalarıyla bu başarılmıştır. Bu sayede havuzu genişletme ihtiyacı duymadan yatak rezervleri de hazırda tutulmaktadır. Emeği geçenleri organize edenleri kutlamak lazım.

Resmi olarak on altı ayda 33 vefat gerçekleşmiştir. Resmi olarak diyorum zira kayıtlara girmemiş covit-19 ölümleri olabileceğini ama bunların sayısının en fazla taş patlasın 10 olabileceğini düşünüyorum. Böyle olsa bile hastalığa yakalananların resmi rakamlarına bakıp mukayese edildiğinde bizim ekiplerin başarılı bir oran tutturduğunu görüyoruz. Hekim hemşire ve diğer sağlık ekibini bir kez daha tebrik etmek lazım.

Aşılama oranı %15-17 lerde kalmıştır. Bu son derece yetersizdir. Taş patlasa 400 bin kişilik bir toplumu aşılamayı becerememek çok kötü bir yönetimin eseridir. Nitekim bu aşılama becerilemediğinden saçma sapan karantina siyaseti devam etmektedir. Oysa siz tüm toplumu aşılasanız , aşı gereksinimi duymadan çift pcr ile turizmi bile açabilirsiniz. Ama bunun yerine uygulamada hatalar doğuran güvensizlik yaratan “3 günlük turizm”, “denetimi yapılmayan oyuncak kelepçe turizmi” ucubelerini yaratıyorsunuz. Özür dilerim ama bunun notu : Kötü.