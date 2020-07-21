Türkiye

Diyarbakır’da 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1.5 ton esrar ele geçirildi

21 Temmuz 2020

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Diyarbakır’da İl Jandarma Komutanlığınca 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1.5 ton esrar ele geçirildiğini bildirdi.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi. Buna göre, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesi kırsalında 75 farklı noktada düzenlenen operasyonda, 5 milyon 134 bin kök kenevir ve 1.5 ton esrar ele geçirildi.

Son bir ayda ele geçirilen kenevirin 50 milyon 250 bin kök, esrarın ise 10 tona ulaştığını belirten Bakan Soylu, “Güçlü yarınlar, sağlıklı nesiller için uyuşturucuya geçit


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Van’da keşif uçağı düştü: 7 şehit

Van’da keşif uçağı düştü: 7 şehit

16 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti

15 Temmuz 2020
Photo of Türkiye sondaj için Doğu Akdeniz’de

Türkiye sondaj için Doğu Akdeniz’de

15 Temmuz 2020
Photo of Akkuyu NGS, hidrolik testinden geçti

Akkuyu NGS, hidrolik testinden geçti

15 Temmuz 2020
Photo of Türkiye Rusya uçuşları başlıyor

Türkiye Rusya uçuşları başlıyor

15 Temmuz 2020
Photo of Meral Akşener’in koruma polisinin Covid-19 testi pozitif

Meral Akşener’in koruma polisinin Covid-19 testi pozitif

15 Temmuz 2020
Photo of Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

15 Temmuz 2020
Photo of Erdoğan: Ermenistan’ın dost ve kardeş Azerbaycan’a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum

Erdoğan: Ermenistan’ın dost ve kardeş Azerbaycan’a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum

14 Temmuz 2020
Photo of Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

14 Temmuz 2020
Photo of Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti

14 Temmuz 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı