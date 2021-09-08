Dışişleri Bakanlığı’ndan Rum Yönetimi’ne tepki

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs’ta orta eğitimde kullanılan kitaptan Atatürk’le ilgili sayfanın önce yırtılması ardından da kitabın “uygunsuz” değerlendirilerek tümden toplatılmasına talimatı verilmesini şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan, Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk ile ilgili sayfanın önce yırtılması ardından da toplatılması talimatı hakkında yapılan açıklamada “Güney Kıbrıs’ta orta eğitimde kullanılan bir kitapta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı sayfanın önce yırtılmasına ardından da tümden toplatılmasına ilişkin Rum Eğitim Bakanlığı tarafından verilen kararı şiddetle kınıyoruz. Bu karar Rum yönetiminin ırkçı tutumunun yeni bir örneğidir” denildi.

“BU SAYGISIZLIĞIN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Ulu Önder Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması esnasında gerçekleştirdiği destansı mücadele ve Cumhuriyet sonrasındaki devrimleri ile yalnızca Türk milleti için değil, dünyadaki tüm ülkeler için ilham veren bir lider olduğu vurgulanan açıklamada, Türk Ulusunun Liderine yapılan bu saygısızlığın kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Rum tarafının artarak devam eden düşmanca tutumunun Rum eğitim sistemine yansıması Rum tarafının adadaki Türk varlığına tahammül edemediğini ve Türk ulusunun şanlı tarihini hazmedemediğini açıkça göstermektedir.

Uluslararası toplumun, Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılamamasının temelinde Rum tarafında hüküm süren bu ırkçı zihniyetin yattığını anlaması gerekmektedir.

Bu vesileyle Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü saygıyla bir kez daha anıyoruz.”