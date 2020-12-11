Dışişleri Bakanlığı AB Konseyi’nin kararlarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının toplantısında alınan kararların, Birliğin hak ve adaletten yoksun bir çıkar kulübü olduğunu gösterdiğini kaydetti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı’nda Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’e atıfla ortaya koyulan sonuçlar, söz konusu Birliğin hak ve adaletten yoksun bir çıkar kulübü olduğunu, ayrıca bölge gerçeklerini fevkalade yanlış bir şekilde okuyarak, Doğu Akdeniz’de krizi körükleyen bir aktöre dönüştüğünü net şekilde bir kez daha ortaya koymuştur” denildi. Kıbrıs Türk halkının ada etrafındaki doğal gaz kaynaklarının eşit sahibi olduğu tüm taraflarca kabul edilirken, KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin doğal gaz konusunda attığı tek yanlı adımlara mukabil adımlar atmasının kınamasının Birliğin çelişki ve yanlışlık içerisinde olduğunu gösterdiği de kaydedildi. Açıklamada, “Birlik, gelinen aşamada Doğu Akdeniz bölgesi için büyük bir talihsizlik ve tehlike haline dönüşmüştür” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, AB, Doğu Akdeniz’de istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmak istiyorsa, adada ve bölgede varlığı inkar edilemeyen Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını görmezden gelmekten vazgeçmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Anavatan Türkiye ile birlikte hak ve çıkarlarımızdan asla taviz vermeyeceğimizi bir kez vurgulamak isteriz. Doğu Akdeniz’de GKRY’nin tek taraflı faaliyetleri ve buna Avrupa Birliği’nin verdiği desteğin yol açtığı gerginliğin giderilmesinin tek yolunun ilgili paydaşların iş birliği ve diyaloğundan geçmekte olduğunu bir kez daha hatırlatmakta büyük fayda görmekteyiz.” Uluslararası toplumun kabul edilmez olarak addettiği statükonun bir parçası olan kapalı Maraş’ın uluslararası hukuk çerçevesinde açılmasının, Avrupa Birliği tarafından Rum liderliğinin kışkırtmasıyla engelleme çabası içerisine girdiği ifade edilen açıklamada, “Kapalı Maraş’ın KKTC toprağı olduğunu ve buradaki yetki ve sorumluluğun devletimize ait olduğunu hatırlatmak isteriz. Gelinen noktada asıl sorgulanması gereken AB’nin bu tutumudur” denildi. Avrupa Birliğinin Kıbrıs sorunuyla ilgili tutumunun eleştirildiği açıklamada, “Avrupa Birliği, Kıbrıs’taki iki eşit egemen halkın olası bir müzakere masasında neyi konuşacakları ve/veya nasıl bir çözüme ulaşmaları gerektiği konusunda söz söyleme hakkına sahip değildir. AB’nin bu cüretini, Kıbrıs Türk halkının, 18 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm olarak sandığa yansıyan özgür iradesini tahakküm altına alma çabası olarak değerlendiriyor ve şiddetle kınıyoruz” denildi.