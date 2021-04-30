Direksiyon hakimiyetini kaybetti, orta refüje çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 18:30 sıralarında, Lefkoşa – Girne anayolunun 3 -4 km’leri arasında, Mohammed S.M. ALMEGHARI yönetimindeki JR 130 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü ayıran beton sete çarpmıştır. Kaza sonrası alev alan araç, duyarlı vatandaşların yangın söndürme tüpleri ile müdahale etmesi sonucu söndürüldü. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.