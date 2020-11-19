Direksiyon hakimiyetini kaybetti markete daldı

Gazimağusa’da Erinç Avcı (E-38), yönetimindeki SC 323 plakalı salon aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan marketin vitrin camına çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 10.00 sıralarında, Gazimağusa’da 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, Erinç Avcı (E-38), yönetimindeki SC 323 plakalı salon araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru süratli bir şekilde seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda bulunan kaldırıma ardından da marketin vitrin camına çarpıp durmuştur. Olayda yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Erinç Avcı tutuklanmış olup polisin soruşturması devam etmektedir.