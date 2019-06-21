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Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Bir yolcu yaşamını yitirdi

21 Haziran 2019
polis

21.06.2019 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Tatlısu – Geçitkale Anayolu 3-4 km’leri arasında, Kamil GENÇ (E-55), yönetimindeki JB 432 plakalı salon araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ziya TUNAÇ (E-46) yönetimindeki EK 685 plakalı jeep araç ile çarpışmışlardır.

Çarpışma sonucu JB 432 plakalı araçta yolcu olarak bulunan ve ağır şekilde yaralanan Hafız Ali Genç (E-78) kaldırdığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Çarpışmada hafif şekilde yaralanan JB 432 plakalı araç sürücüsü Kamil GENÇ Gazimağusa Devlet Hastanesinde, EK 685 plaklı araç sürücüsü Ziya TUNAÇ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Osman CEPHEOĞLU (E-59) ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerini müteakip müşahede altına alınmışlardır.

Soruşturma devam etmektedir.

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