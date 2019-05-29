Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karşı şeride geçti: 2 yaralı

Güzelyurt-Girne Anayolu’nda bugün saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza şu şekilde meydana geldi.

Güzelyurt-Girne Anayolu Kalkanlı su piknik alanı önlerinde, Girne isitkametine doğru seyreden Gire’de sakin Jannick Michallon (E-62) yönetimindeki ZLL 483 plakalı Ford marka salon araç sürücüsünün, sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte lan Çamlıbel’de sakin Murat Özbeyit (E-44) yönetimindeli GL 250 plakalı Isuzu marka kamyonet aracın sağ ön kısmına aracının, sol ön kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu ZLL 483 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Micheline Colas (K-67) ve GL 250 plakalı kamyonet araçta yolcu olarak bulunan Shoukat Ali (E-28) yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp acil serviste müşade altına alındılar.

Her iki araçta hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.