Direksiyon hakimiyetini kaybeden motor sürücüsü yoğun bakımda

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 17.00 sıralarında Kayalar-Sadrazam anayolunun 1-7 kilometreleri arasında Sadrazam köy istikametine doğru seyreden Lefke’de sakin Gökalp HİLKAT (E-43) yönetimindeki HY 124 plakalı Piaggio Runner 125 CE motosiklet sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ yan kısmı üzerine düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Gökalp HİLKAT kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastahanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinden sonra Girne’de Suat Günsel Hastahanesi’ne sevk edilerek beyinde olan kanama nedeni ile yoğun bakım servisinde müşade altına alınmıştır.