Dipkarpaz'da sahile bir ceset daha vurdu! - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Şubat 6, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Dipkarpaz’da sahile bir ceset daha vurdu!

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Dipkarpaz kuzey sahil şeridinde bulunan incirler mevkiindeki sahil kenarında, vücut bütünlüğü tamamen bozulmuş şekilde cinsiyeti ve kimliği tespit edilemeyen cansız bir insan bedeni bulundu.

Dipkarpaz kuzey sahil şeridinde bulunan incirler mevkiindeki sahil kenarında, vücut bütünlüğü tamamen bozulmuş şekilde cinsiyeti ve kimliği tespit edilemeyen cansız bir insan bedeni bulundu.

Dipkarpaz’da dün saat 14.30 sıralarında, kuzey sahil şeridinde bulunan incirler mevkiindeki sahil kenarında, vücut bütünlüğü tamamen bozulmuş şekilde cinsiyeti ve kimliği tespit edilemeyen cansız bir insan bedeni tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, cansız bedenin kimliği ile ilgili henüz bir tespit yapılamadığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


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Tags:cesetDipkarpaz
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