Dipkarpaz’da sahile bir ceset daha vurdu!

Dipkarpaz’da dün saat 14.30 sıralarında, kuzey sahil şeridinde bulunan incirler mevkiindeki sahil kenarında, vücut bütünlüğü tamamen bozulmuş şekilde cinsiyeti ve kimliği tespit edilemeyen cansız bir insan bedeni tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, cansız bedenin kimliği ile ilgili henüz bir tespit yapılamadığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.