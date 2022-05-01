Din görevlilerinden bayram mesajı: Sevinin sevindirin ve bayramı sevdirin

KKTC Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik, Ramazan Bayramı nedeniyle yarın bütün Müslümanların hasretle beklediği, yenilendiği, iç dünyasını tazelediği rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan’ı nihayetlendirerek bir bayrama kavuşmanın sevincini yaşayacağını belirtti.

İnik, Ramazan Bayramı mesajında, bayramların, manevi kıymetinin yanında insanı insan yapan hasletlerin pekiştirildiği, birlik ve beraberliğin perçinlendiği, kardeşlik ikliminin derinden teneffüs edildiği müstesna sevinç günleri olduğunu kaydetti.

Gökan İnik, “Bayram sevinç günü olduğuna göre şu üç şeyi mutlaka yapmalıyız: Bayram günlerinde sevinmeliyiz; Bayram günlerinde sevindirmeliyiz; Ve bayram günlerini sevdirmeliyiz” dedi.

İnik’in mesajı şöyle devam etti:

“Öncelikle kendimiz bu mübarek günlerde eksikliklerimizi değil; artılarımızı hesap edip her halimize şükrederek sevinmeliyiz. Sonra başta hane halkımız, akrabalarımız, komşularımız, yetim ve yoksulları sevindirmeliyiz. Son olarak dini ve dünyevi düşünceleri ne olursa olsun kimseyi ayırt etmeden bayramı herkese sevdirmeliyiz. Bayram günlerini bu duygu ve düşünceler ile yaşarsak gerçek bayramın kadrine erişebiliriz.

Bayramlar kardeşliktir, hoşgörüdür, sevinçlerimizi, mutluluklarımızı paylaşarak kucaklaşmaktır. Bu vesile ile özelikle sosyal medyanın da artığı çağımız ’da bayram kutlama mesajlarından ziyade eş dost ve akrabalarımızı ziyaret edip aile bağlarını güçlendirmeliyiz. Zira yüce Rabbimiz akrabalık bağlarını koparmayı yasaklamıştır.

Müslümanın Müslümana üç günden fazla küs kalması helal değildir. Bayram vesilesi ile küskünlüklerimizi, dargınlıklarımızı bir kenara bırakıp barışmanın yollarını arayalım. Peygamber efendimizin şu hadis-i şerifi bizler için bir hayat felsefesine dönüşsün. “Birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşiyle üç günden fazla küs durması helâl olmaz!”

Unutmamak gerekir ki birbirimize dost elimizi uzattığımız, küskünlüklerin nihayet bulduğu, kucaklaşarak, hayır duası alarak geçirdiğimiz bayramlar bizlere İslâm’ın barış ve esenlik dolu çağrısının bütün sayfalarını açar.

Müminler için manevi bir eğitim ayı olan Ramazan ayı, Müslümanların hayatına her yönden huzur, bereket, birlik beraberlik, yardımlaşma ve kucaklaşma getiren mübarek bir aydı. Bu mübarek ayda elde ettiğimiz kazanımları hayatımıza aktarmalıyız.

Bayram sabahı camilerimizde bir araya gelen, aynı iman ve heyecanı taşıyan toplulukları yüce Allah rahmetiyle kuşatır, dileklerini kabul eder. Bayram sevincini paylaşarak çoğalttığımız bu mübarek gün vesilesiyle en yakın hane halkımız başta olmak üzere, yaşlılarımızı, ahirete irtihal etmiş yakınlarımızın kabirlerini ziyaret edip dua edelim. İstikbalimizin ışığı çocuklarımızı bu bayram günü mutlaka sevindirelim.

Bu duygu ve düşünceler ile tüm halkımızın Ramazan Bayramı`nı en içten dileklerimle kutlar, barış ve huzur içinde bir bayram geçirmelerini dilerim”