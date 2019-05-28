Dilenci utancı

Farklı bölgelerden Lefkoşa’ya gelen “Dilenci Çeteleri” her sabah Girne Kapısı’nda toplanıp mıntıkalarına dağılıyor. Gün sonunda da bir araya gelip yüzlerce liralık hâsılatı hesaplıyor

HAVADİS GÜN BOYU TAKİPTEYDİ: Havadis dilenci çetesini yakın markaja alıp gün boyu takip etti. Lefkoşa’da bindiği minibüsten Güzelyurt’ta inen kadın çete üyesi, yüzünü açtı ve dilendiği bölgede topallarken sağlıklı bir şekilde yürüdü. Paraları tümledi, alışveriş yaptı, gül oynaya evine gitti

DİLENCİLİKTEN AYLIK 72 BİN TL: Dilenci çeteleri en az 3 kişi olarak dileniyor ve bir dilenci 1 saatte 100 TL para topluyor. 3 üyenin gün de 8 saat dilenerek 2 bin 400 TL topladığı göz önüne alındığında ise rakam aylık 72 bin TL’ye ulaşıyor

ÇOCUKLAR DA DİLENDİRİLİYOR: Dilenci çeteleri, emellerine çocukları da alet ediyor. Çocukların ellerine mendil paketleri verilip dilendiriliyor. Sorulması durumunda söyleyecekleri yalanlar ezberletiliyor, çocuklar isimleri konusunda dahi her sorulduğunda farklı cevaplar veriyor. Bu çocuklara reva görülen yürek burkuyor

POLİS MÜDAHALE ETMİYOR: Havadis, dilencilerin buluşma noktası olan Girne Kapısı’nda esnaf ile görüştü. Edinilen bilgilere göre, her sabah en az 5 aile, bölgeye gidip dilenecekleri yerlere dağılıyor. Durumdan rahatsız olan esnaf, polise şikâyette bulundukları halde dilencilere hiçbir müdahale yapılmadığını belirtti

Pınar BARUT

Son yıllarda ülkemizin her köşesinde karşımıza çıkan dilenciler, polis müdahalesine maruz kalmadıkları için artık çeteleşmiş durumda. Lefkoşa, Girne ve Lefke’de sıklıkla görülen dilencilerin son dönemlerdeki favori bölgesi ise Lefkoşa Girne Kapısı.

Havadis’in konuyu daha önce de defalarca manşetten duyurup durumu gözler önüne sermesine ve dilenciliğin yasalarımıza göre de suç olmasına rağmen “dilenci çeteleri” ısrarla görmezden gelindi.

Duruma kayıtsızlık devam ederken sömürü ciddi boyutlara ulaştı.

Girne Kapısı’ndan mıntıkalara

Havadis ekibinin dün bir dilenci çetesi aileyi takibinden çıkan sonuçlar ise ağızları açık bırakacak cinsten. Anne-baba ve çocuklar her sabah aynı yerde buluşuyor ve baba tarafından belirlenen dilenecekleri mıntıkalara dağılıyor.

Okul çağındaki çocuklar, ders saatlerinde sıcak-soğuk demeden ellerine paket mendiller verilerek dilenecekleri noktalara bırakılıyor.

Esnaf da rahatsız

Her gün yüzlerce turistin ve binlerce vatandaşın geçtiği Girne Kapısı’nda dilenen çete üyelerinden esnafta rahatsızlık duyuyor. Bu görüntünün KKTC’ye yakışmadığından ve iş yerlerinin önünde dilenen insanların ülke açısından kötü bir imaj yarattığından şikâyet eden esnaf, konuya bir çözüm bulunması için yetkilileri göreve davet ediyor.

Havadis adım adım izledi

Dilenci çetesi aileler, anne-baba ve çocuklar olarak sabahın erken saatlerinde minibüslerle Lefkoşa’ya gelip Girne Kapısı’nda, Mücahitler Gazinosu önünde buluşuyor ve babanın belirlediği “görev yerlerine” dağılıyor.

Sonrasında ise çete üyesi kadın dilenci, yüzünü tanınmayacak şekilde örtüyor ve belirlenen yere konuşlanıyor.

Liseli öğrenciler dâhil olmak üzere önünden geçen herkesten para isteyen dilencinin özel hedefi ise ülkemize turist olarak gelen ve Girne Kapısı’ndaki tarihi yerleri görmek için bölgede dolaşan yabancılar.

“Çocuklar mendil, babalar kalem satarak dileniyor”

Derste olması gerekirken sıcağın altında, mendil paketleriyle dilendirilen küçük çocuklar görenleri adeta isyan ettiriyor.

Dilenci çeteleri çocukları ellerine mendil paketleri vererek dilendiriyor ve sorulması durumunda söyleyecekleri hikâyeyi ezberletiyor.

Havadis muhabirinin “neden mendil satıyorsun?” sorusu üzerine kendisine ezberletilmiş olan “evde 1,5 aylık hasta kardeşim var, ona süt parası bulmak için mendil satıyorum, babamın haberi yok” diyen küçük çocuk, muhabirimizin okula gidip gitmediğini sorması üzerine de bölgedeki okullardan birinde okuduğunu söylüyor.

Ama dilendirilen çocuk, bu sırada okul saati olduğunun ve okulda olması gerektiğinin farkında olamayacak kadar küçük.

Baba ise elindeki tükenmez kalemlerle dileniyor. Herhangi bir fiyatı olmayan kalemleri “ne verirseniz” diyerek uzatan çete üyesi baba, kalemi almayı reddedenlere de teşekkür ederek verilen parayı cebine atıyor.

Arada çete üyesi eşinin yanına giden dilenci koca, toplam hasılatlarını hesaplıyor.

“Havadis ekibini fark edip kaçtı”

Havadis’in takibine takılan çete üyesi anne, ekibimizi fark ettikten sonra minibüse binip bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Dilenci çetesi aileyi yakın markaja alıp gün boyu takibi bırakmayan Havadis ekibi çok önemli bilgilere ulaştı.

Dilenirken topal…

Bindiği minibüsten Güzelyurt’a inen kadın çete üyesinin, yüzünü açtığı görüldü.

Dilendiği bölgede topallayarak yürüyen kadının dilenmediği anlarda ise gayet rahat yürüdüğü de gözlemlendi.

Güzelyurt esnafı tarafından tanınan, her gün Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya dilenmek için giden çetenin Güzelyurt’ta ikamet ettiği de öğrenildi.

“1 saat dilendi, markette 100 TL bütünleştirdi”

Güzelyurt’ta esnaftan alışveriş yapan çete üyesi kadın girdiği son markette ise dilencilikten topladığı paraları bütünleştirdi.

Kadının arkasından markete giren muhabirimiz dilencinin 100 TL bütünleştirdiğini tespit etti. Sadece 1 saat dilenmenin karşılığında 100 TL bütünleştiren dilenci kadın, cebindeki diğer parayla evine erzak alışverişi yapmayı da ihmal etmedi.

Havadis muhabiri, kadının marketten çıktıktan sonra işletme sahibiyle görüştü, bilgi aldı. Edindiğimiz bilgilere göre dilenci aileler her gün gelip para bütünleştiriyor ve bölge de kamet ediyor. Dilenci aileler son dönem de çeteleştikleri için bölge sakinleri durumdan rahatsız oldukları halde tepki gösteremiyor.

“Hasılatları dudak uçuklatacak cinsten”

Dilenci çetesi aileler en az 3 kişi olarak dileniyor ve sadece bir dilencinin 1 saatte topladığı para 100 TL’yi geçiyor.

Buna göre kaba bir hesap yapıldığında aile üyelerinden sadece birinin günde 8 saat dilenmesi durumunda toplayacağı ortalama miktar 800 TL. 3 üyenin gün de 2 bin 400 TL topladığı göz önüne alındığında ise rakam aylık 72 bin TL’ye ulaşıyor.

Kalabalık ailelerde ise bu rakam çok daha yüksek miktarlarda.

“Bir çete diğerinin mıntıkasına girmiyor”

Ailelerden oluşan dilenci çetelerinin de kendi aralarında belirledikleri sınırlar var. Buna göre bir aile diğerinin dilendiği bölge de dilenmiyor.

Lefkoşa Girne Kapısı esnafından edinilen bilgiye göre sınır ihlali yapan aileler olduğunda ise ciddi kavgalar yaşanıyor.

“Polis müdahale etmiyor, yetkililer sessiz”

Havadis’in bölge esnafından edindiği bilgilere göre, her sabah en az 5 ailenin bölgeye gelip dilenecekleri yerlere dağılıyor.

Durumdan rahatsız olan esnaf dilenci çetelerinin turistlerin şaşkın bakışları arasında her gün bölgede dilendiklerini, defalarca polise şikâyette bulundukları halde hiçbir müdahale yapılmadığını belirtiyor.