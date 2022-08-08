Dilekkaya köyünde yapılan aramada bulunan uyuşturucu ile ilgili tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) – Dilekkaya köyünde yapılan aramada bulunan uyuşturucu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Sude Yıltan Birkaya mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı, olguları aktardı. Polis, 29 Temmuz 2022 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından alınan mahkeme emriyle zanlı Sude Yıltan Birkaya’nın Dilekkkaya’daki ikametgâhında yapılan aramada 16.40- 18.50 sularında yapılan aramada 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile üzerinde kokain olan hassas terazinin emare alındığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi aranan bir şahıstan 2 bin 500 TL’ye aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 15 bin TL nakit teminata yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.