Kıbrıs

Dilekçe Komitesi toplandı

4 Eylül 2019

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, UBP Milletvekili Komite Başkanı Resmiye Canaltay başkanlığında toplandı.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, komite, gündemindeki üç ombudsman raporunu görüştü ve ilgili ombudsman raporları için ilgili bakanlıklardan, kurum ve kuruluşlardan görüş istemi kararı aldı.

Komite toplantısına, HP Milletvekilleri Hasan Büyükoğlu ile Erek Çağatay, UBP Milletvekili Aytaç Çaluda ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner yanında davetli olarak Yüksek Yönetim Denetçesi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, İskan Komitesi Eski Başkanı Yonca Dayıoğlu, Lefke Eski Kaymakamı Halil Çorba ve İskan ve Rehabilitasyon Dairesi’nden yetkililer katıldı.

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