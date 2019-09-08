Kıbrıs
Dikmen’de merdivenlerden düşen çocuk yaralandı
Dikmen’de Lavinium Sitesinde, 2.5 yaşındaki Ayaz Yel adlı çocuk , korkuluğu olmayan A-26 numaralı apartmanın merdivenlerden çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2-3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Ayaz Yel , akşamüzeri meydana gelen olayın ardından kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.
Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.