Kıbrıs

Dikmen’de merdivenlerden düşen çocuk yaralandı

8 Eylül 2019

Dikmen’de Lavinium Sitesinde, 2.5  yaşındaki Ayaz Yel  adlı çocuk , korkuluğu olmayan A-26 numaralı apartmanın  merdivenlerden çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2-3  metre yükseklikten düşerek yaralandı.   Ayaz Yel , akşamüzeri meydana gelen olayın ardından kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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