Dikmen: Anastezi hastaya ameliyat sırasında konfor sağlar

UKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Cem Dikmen, ‘Dünya Anestezi Günü’ nedeni ile açıklama yaptı.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Cem Dikmen, ‘Dünya Anestezi Günü’ dolayısı ile anestezi mesleği hakkında bilgi vererek, anestezinin hasta için önemine dikkat çekti.

Dünyada ilk anestezi uygulamasını Dr. John Collins Waren’in eter kullanılarak 16 Ekim 1846 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirdiğini hatırlatan Dikmen, söz konusu tarih nedeniyle her yılın 16 Ekim gününün ‘Dünya Anestezi Günü’ olarak kutlandığını aktardı.

Yrd. Doç. Dr. Dikmen, anestezi uygulamasının tıp eğitimi üzerine anestezi ve reanimasyon uzmanlığı eğitimi yapmış olan doktorlar tarafından uygulandığını belirterek, anestezi hekimlerinin ameliyat boyunca yardımcılığını yapmak üzere eğitilmiş olan anestezi teknikerinin de anestezi ekibinin çok önemli bir parçası olduklarını vurguladı.

“Anestezi ağrıyı ortadan kaldırarak, hastaya ameliyat sırasında konfor sağlar”

Yaşamsal fonksiyonlarda herhangi bir değişiklik olmaksızın geçici bilinç kaybı ve refleks aktivitelerinde azalma halinin genel anestezi olarak adlandırıldığını kaydeden Dikmen, “Genel anestezi uygulaması, bilinç kaybına yol açarak hastanın ameliyat sırasındaki farkındalığını önler, ağrıyı ortadan kaldırarak hastaya ameliyat sırasında konfor sağlar ve refleks aktiviteyi baskılayıp kas gevşemesi sağlayarak cerrahi müdahalelerin yapılmasını kolaylaştırır” dedi.

Dikmen, bu etkileri ile genel anestezinin amacının uygun cerrahi koşulları sağlamak olduğunu söyleyerek, “Bunun yanında hastanın ameliyat süresince sağlığını ve güvenliğini devam ettirmek de anestezi hekimlerinin görevidir” bilgisini verdi.

Cerrahi tedavisinin başarısının multidisipliner yaklaşımla anestezi ve cerrahi ekiplerinin işbirliğinde mümkün olduğunu da ifade eden Dikmen, solunum ve dolaşım gibi hayati fonksiyonların izlenmesinin, monitörizasyonun ve anında acil müdahalenin anestezinin kontrolü altında olduğunu da kaydetti.

Dikmen, bu yıl pandemi nedeniyle tüm sağlık emekçilerinin zor şartlar altında görev aldıklarına dikkat çekerek, onların bir parçası olan anestezi hekim, tekniker ve teknisyenlerinin de ‘Dünya Anestezi Gününü’ kutladı.