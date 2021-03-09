Dikkatsizlik sonucu motosikletliye çarptı: 1 yaralı

Gönyeli’de toprak yoldan aracıyla dikkatsizce yola çıkan 42 yaşındaki Özhan Okur, Süleyman Mirioğlu yönetimindeki PS 492 plakalı motosiklete çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü Mirioğlu yaralandı.

Polis Basın Subaylığının verdiği bilgiye göre bugün saat 12.00 sıralarında, Gönyeli’de, Özhan Okur (E-42), yönetimindeki RK 231 plakalı araç ile isimsiz toprak yoldan dikkatsizce Şht Peval Mustafa Sokağına giriş yapması sonucu o esnada, Şht Peval Mustafa Sokak üzerinde güney istikametine doğru seyreden Süleyman Mirioğlu (E-27) yönetimindeki PS 492 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Süleyman Miroğlu, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.