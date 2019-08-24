Kıbrıs

Dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip takla attı

24 Ağustos 2019

24 Ağustos Cumartesi günü saat 18:40 sıralarında, Nergisli köy yolunu Gazimağusa Anayoluna bağlayan yol üzerinde, Aslıhan Köksal (K-25), yönetimindeki HD 312 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu  direksiyon hâkimiyetini kaybedip takla attı.

Çarpışma sonucu yaralanan Aslıhan Köksal, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından,  vücudunun muhtelif yerlerinde kırıklar ve iç kanama teşhisi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.  Köksal, burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

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