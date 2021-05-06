Dikkatsizlik kazaya sebebiyet verdi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün 18:45 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Ecvet Yusuf Caddesi boyunca, Nouman ALI (E-26), yönetimindeki MR 738 plakalı motosiklet ile çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Adnan Mercan Usta isimli iş yeri önlerine geldiği zaman dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada aynı istikamete doğru yolun sağ şerit içerisinde seyreden Ali Budak (E-20) yönetimindeki HS 223 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Nouman ALI ve motosiklette yolcu olarak bulunan Rizwana Yousaf (K-25) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.