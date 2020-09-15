Dikkatsiz motosikletli yayalara çarptı

Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde seyreden Halim YILDIZ motosikletli ile karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalısan Zelal ERKAN ve Emel Al ENEZİ çarptı. Bu akşam 19.50 sularında olan çarpışmada sürücü ve yayalar Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın paylaşımı:

Bugün saat 19.50 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde Halim YILDIZ(E-25) yönetimindeki GN 223 plakalı motosiklet ile dikkatsiz bir şekilde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalısan Zelal ERKAN(K-21) ve Emel Al ENEZİ(K-20) ‘ye çarpmıştır. Olay sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü ve her iki yayanın tedavisi halen LDH de sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.