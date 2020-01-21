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Dikkat kesinti var!

21 Ocak 2020
Elektrik kesintisi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın kesinti olacağını duyurdu.Kaynak: Dikkat kesinti var!

KIB-TEK, Ship Hotel ve 1083 Askeri Birlik arasında kalan bölgenin yarın elektrik enerjisinin kesik olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle  yarın 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Ship Hotel ve 1083 Askeri Birlik arasında kalan bölgenin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.

 



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