Dikkat! Hava sıcaklığı 40 dereceye kadar çıkacak

Hava sıcaklığının yarın iç kesimlerde 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi, bölgenin genellikle yüksek basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günü iç kesimlerde 37 – 40, sahillerde 30 – 33 derece, diğer günlerde ise iç kesimlerde 33-36, sahillerde ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü Güney ve Doğu ,diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.