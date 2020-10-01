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Dikbaş hayata tutunamadı

1 Ekim 2020
Ali DİKBAŞ, vefat, kaza, çaarpışma,






21 Eylül’de Mehmetçik yol kavşağında selvi ağacına çarparak ağır yaralanan Ali DİKBAŞ tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şu şekilde:

121.9.2020 tarihinde, Mehmetçik yol kavşağında, yönetimindeki GD 102 plakalı araç ile selvi ağacına çarpması neticesinde ağır yaralanan Mehmetçik’te sakin Ali DİKBAŞ (E-38), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bugün yaşamını yitirmiştir.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”







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1 Ekim 2020

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