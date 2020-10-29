DG Sivasspor 1-2 Maccabi Tel-Aviv (Maç Sonucu)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nda Türkiye Süper Lig takımı Demir Grup Sivasspor öne geçtiği mücadelede Maccabi Tel-Aviv’e 2-1 mağlup olarak henüz puanla tanışamadı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv’i konuk etti.

Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk Maccabi Tel-Aviv 2-1 sona kazandı.

55. dakikada Kayode ile öne geçen temsilcimiz Demir Grup Sivasspor’a Maccabi Tel-Aviv, Biton (penaltı) ve Peretz ile karşılık verince sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor’da Samba Camara 67. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla 2’de 2 yapan Maccabi Tel-Aviv puanını 6’ya çıkarırken Demir Grup Sivasspor henüz puanla tanışamadı.

Locaların yüzde 50’si kadar seyirci alındı

Yeni 4 Eylül Stadı’ndaki mücadelede Süper Lig maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50’si kadar taraftar alındı.

Demir Grup Sivasspor-Maccabi Tel Aviv mücadelesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yeni 4 Eylül Stadı’nın maraton tribünlerinin üst kısmına dev Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.